ناسا وسبايس اكس تؤجلان رحلة إلى محطة الفضاء بسبب عاصفة

واشنطن-سانا

أرجأت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” ومجموعة سبايس اكس إطلاق صاروخ يحمل أربعة رواد إلى محطة الفضاء الدولية بسبب عاصفة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناسا قولها: من المرتقب إجراء عملية الإطلاق الأربعاء القادم على أن يصل “كرو 3 ” إلى محطة الفضاء الدولية في اليوم عينه.

وكان من المفترض أن ينطلق طاقم “كرو 3” غدا من مركز كينيدي الفضائي في كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا على متن كبسولة من طراز “كرو دراغون” مسماة إنديورنس مثبتة على صاروخ فالكون 9.

وسيحل طاقم المهمة محل الرواد الأربعة في مهمة كرو 2 الموجودين في محطة الفضاء الدولية منذ نيسان وبينهم الفرنسي توما بيسكيه.

وبعد فترة تسلم وتسليم قصيرة بين الطاقمين تعود كرو 2 إلى الأرض مطلع تشرين الثاني وفق وكالة ناسا التي لم تعط تاريخا محدداً.

وفي حال تعذر تنفيذ العملية الأربعاء من الممكن إطلاق الصاروخ يوم الخميس 4 تشرين الثاني وفق ما أفادت سبايس اكس على موقعها الإلكتروني.