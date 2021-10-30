القبض على أربعة أشخاص يمتهنون سرقة المحال التجارية وترويج المخدرات في دمشق

دمشق-سانا

ألقى عناصر قسم شرطة الحميدية بدمشق القبض على أربعة أشخاص يقومون بترويج وتعاطي المخدرات وتشكيل عصابة أشرار وخلع وسرقة للمحال التجارية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه وردت معلومات إلى قسم شرطة الحميدية في دمشق حول قيام عدد من الشبان بترويج وتعاطي المواد المخدرة وتشكيل عصابة أشرار وخلع وسرقة المحال التجارية في محلة الحميدية وأن المذكورين هم من أرباب السوابق بالسرقة الموصوفة لعدة مرات ومطلوبون بجرائم سلب المارة من المواطنين والسرقة.

وأوضحت الوزارة أنه ومن خلال المتابعة والمراقبة تمكن قسم شرطة الحميدية من إلقاء القبض على المدعو “وسام. د” وشقيقيه “حسام وبلال” والمدعو “ليث. ح” وضبطت بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدر وحبوب كبتاغون المخدرة وقنبلة صوتية وسكينا وتبين أن المدعو “وسام” مطلوب بعدة إذاعات بحث بجرائم السلب والسرقة وشقيقه “حسام” من أرباب السوابق في السرقة الموصوفة لأكثر من ست مرات وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة محل تجاري في محلة سوق الصوف بدمشق بطريقة الخلع والكسر وسرقة بضائع ومبالغ مالية منه وبدلالة المقبوض عليهم تم إلقاء القبض على المدعو “ليث” الذي يقوم ببيعهم المواد المخدرة.