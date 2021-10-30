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انخفاض الحرارة غداً وفرصة لهطل زخات من المطر

2021-10-30

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر في أغلب المناطق والرياح متقلبة إلى شمالية شرقية بين خفيفة ومعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق                    25/14
المنطقة الجنوبية        23/12
المرتفعات الجبلية       19/8
المنطقة الوسطى      22/11
المنطقة الساحلية      24/16
المنطقة الشمالية      23/13
منطقة الجزيرة           25/14
المنطقة الشرقية       26/16
منطقة البادية           25/15

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