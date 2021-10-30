عشرة قتلى و 23 جريحاً بانفجار في محيط مطار عدن باليمن

صنعاء-سانا

قتل 10 مدنيين على الأقل وأصيب 23 آخرون في انفجار وقع اليوم في البوابة الخارجية لمطار عدن باليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصادر محلية قولها “إن حريقاً هائلاً شب أمام بوابة المطار نتيجة انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من البوابة” موضحة أن قسم الطوارئ بمستشفى الجمهورية في عدن استقبل 23 جريحاً معظمهم في حالة خطرة إضافة لوصول جثتين متفحمتين.

وأضافت المصادر أن سبب الانفجار سيارة مفخخة استهدفت بوابة المطار مؤكدة أن هناك عدداً آخر من القتلى نقلوا إلى مستشفى أطباء بلا حدود.

وتداولت وسائل إعلام ومغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً تظهر حدوث انفجار عنيف أمام البوابة الخارجية لفندق مطار عدن بينما أظهرت المشاهد ارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد الأدخنة أمام المطار وتجمع عدد كبير من المدنيين في محيط الانفجار.

وتشهد مدينة عدن والمحافظات الجنوبية الخاضعة للاحتلال انفلاتاً أمنياً غير مسبوق في ظل سيطرة قوى الغزو والاحتلال على مقدرات البلد عبر أدواتها المتمثلة فيما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي وميليشيا حزب الإصلاح.