الرئيس الصيني يدعو إلى تشغيل سليم للنظام الاقتصادي والمالي الدولي

بكين-سانا

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل الجهود لضمان تشغيل سليم للنظام الاقتصادي والمالي الدولي وإلى جعل التنمية العالمية أكثر إنصافاً وفعالية وشمولية.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن الرئيس الصيني شدد في كلمة عبر الفيديو أمام قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما اليوم على تعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي وضمان استمرارية واتساق واستدامة السياسات وانه يجب على الاقتصادات الكبرى تبني سياسات اقتصاد كلي معقولة لتجنب الآثار السلبية غير المباشرة على الدول النامية وجعل التنمية العالمية أكثر إنصافاً وفعالية وشمولية لضمان عدم ترك أي دولة خلف الركب.

وأشار شي إلى أن كوفيد19 جلب أزمات عديدة للعالم والدول النامية بشكل خاص ويواجه تطبيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة تحديات غير مسبوقة داعياً مجموعة الـ20 إلى تحمل مسؤولياتها الواجبة في مواجهة التغيرات والجائحة اللتين لم نشهدهما في قرن وإلى مراعاة مستقبل البشرية ورفاهية الشعوب والتمسك بالانفتاح والشمولية والتعاون المربح للطرفين وممارسة التعددية الحقيقية وتدعيم بناء مصير مجتمع مشترك للبشرية.

وأعرب الرئيس الصيني أيضاً عن استعداد الصين للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز إمكانية الحصول على اللقاح والقدرة على تحمل تكاليفه في الدول النامية وتقديم مساهمة إيجابية في بناء خط دفاع عالمي من خلال التطعيم مشيراً إلى أن الصين مع 30 دولة أخرى أطلقت أيضاً مبادرة لشراكة الحزام والطريق بشأن التعاون في مجال لقاحات كوفيد19.

وذكر شي خلال كلمته أن التنمية الصينية ستوفر فرصاً كبرى وجديدة للعالم وستضخ المزيد من الزخم في الاقتصاد العالمي وأن الصين ستظل ملتزمة بسياسة الدولة الجوهرية الخاصة بالانفتاح لإطلاق العنان لإمكانات سوقها الضخمة وكذا الطلب المحلي الكبير.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن بلاده ستدعم الانفتاح المؤسسي الذي يشمل القواعد واللوائح والإدارة والمعايير وكذلك ستعزز حماية حقوق الملكية الفكرية كما ستواصل تعزيز بيئة الأعمال التجارية القائمة على مبادئ السوق ويحكمها القانون وكذلك المواكبة للمعايير الدولية وستضمن نظام سوق عادل ومنصف للشركات المحلية والأجنبية.