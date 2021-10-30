مقتل وإصابة 4 مدنيين بهجوم لإرهابيي “داعش” شرق العراق

بغداد-سانا

قتل عراقيان وأصيب اثنان آخران من جراء هجوم إرهابي نفذه عناصر تنظيم “داعش” بمحافظة ديالى شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان اليوم إن القوات الأمنية بالشرطة الاتحادية والحشد العشائري تجري عملية تفتيش في منطقة حاوي الحوائج بحثاً عن عناصر من عصابات “داعش” الإرهابية قامت بمهاجمة مجموعة من المدنيين الذين يعملون قرب قرية الحوائج في جبل مكحول مشيرة إلى أن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وجرح اثنين آخرين.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في مختلف المناطق العراقية وقضت وألقت القبض على أعداد كبيرة منهم.