نادي المحافظة يعقد مؤتمره السنوي

دمشق-سانا

تركزت مداخلات أعضاء نادي المحافظة الرياضي والثقافي والاجتماعي خلال مؤتمرهم السنوي الذي عقد اليوم تحت شعار الرياضة فعل وإنجاز لتبقى راية الوطن مرفوعة في مقر النادي بمنطقة كفرسوسة على أبرز النقاط الواردة في التقرير السنوي وما تحقق خلال العام 2021 والخطط الموضوعة للعام المقبل والصعوبات التي تعترض مسيرة التطور والارتقاء بألعاب النادي.

وتمحورت المداخلات حول واقع الألعاب الرياضية وأقسام مشروع بكرا إلنا ومواهبه في الإعلام والتمثيل والموسيقا واللغة العربية والإبداع وحول ضرورة مواصلة العمل في الفترة المقبلة للمحافظة على انجازات النادي وتعزيزها بما يسهم في تطور الرياضة السورية.

وأوضح رئيس النادي محمد السباعي أن نادي المحافظة يضع في اهتمامه كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة ليس في الرياضة فقط وإنما لكل اقسام مشروع بكرا إلنا ووسع اهتمامه ليشمل ثقافة اللاعبين والتزامهم الأخلاقي مع زملائهم والمشرفين عليهم مشيراً إلى أن خطة المرحلة المقبلة ستركز على مبدأ المحاسبة لكل الألعاب والأنشطة بمكافأة المتفوقين ومعاقبة المقصرين.

وكشف السباعي أن الثالث عشر من الشهر القادم سيكون موعداً لافتتاح صالات في النادي للعبة الكاراتيه والتايكواندو وكرة الطاولة وذلك لتفعيل هذه الألعاب اكثر وتأمين كل مستلزماتها لتحقيق إنجازات محلية وخارجية تضاف إلى خزائن النادي.

يشار إلى أن نادي المحافظة تأسس عام 1988 ومارس حينئذ أربع عشرة لعبة وفي عام 1997 أصبح يمارس 25 لعبة وركز في عام 2000 على ست عشرة لعبة وحصل في 1993-1994 على المركز الأول في تقييم الاتحاد الرياضي العام ورفد منتخباتنا الوطنية من عام 1995 إلى 2000 بـ135 لاعباً ولاعبة جميعهم توجوا بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وهم الآن يعملون مشرفي ألعاب في مشروع بكرا إلنا.

محمد الخاطر