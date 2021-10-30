بغداد-سانا

أكدت شركة تسويق النفط العراقي (سومو) أن العراق يسعى لزيادة إنتاجه من الغاز عبر زيادة الاستثمارات في حقوله.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن “العراق يسعى بقوة لهذه الزيادة عبر تعجيل خطط ومشاريع استثمار الغاز المنبعث من النفط في الحقول النفطية العراقية خصوصا من خلال ضخ استثمارات في مشاريع شركة غاز البصرة وبقية الحقول الجنوبية”.

وفي سياق آخر كشفت الشركة أن بغداد ترى اتفاق (أوبك بلس) في زيادة إنتاج دولها بـ 400 ألف برميل شهريا كافية لاستيعاب الطلب واستقرار السوق في ظل زيادة الطلب على الطاقة في الوقت الحالي ولا ترى في المقابل أي ضرورة لاتخاذ أي قرار في زيادة قدراتها الإنتاجية عن المخطط لدول الأوبك.

واتفقت مجموعة الدول المنتجة للنفط (أوبك بلس) مؤخراً على رفع مستويات إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً في شهر تشرين الثاني على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.