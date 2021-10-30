صيانة وترميم مدرسة بالضمير تستوعب 600 تلميذ

ريف دمشق-سانا

أنهت مديرية التربية في محافظة ريف دمشق أعمال ترميم وصيانة مدرسة أسعد الأسعد للحلقة الأولى في مدينة الضمير بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والتي تستوعب نحو 600 تلميذ وتلميذة.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير التربية ماهر كمال فرج أن دخول المزيد من المدارس في الخدمة سيخفف من الكثافة الصفية عن باقي المدارس وسيساعد بإلغاء الدوام النصفي في بعض المناطق لذلك كان التوجه لإنجاز الأعمال ضمن مدرسة أسعد الأسعد بوقت قياسي قبل دخول فصل الشتاء حيث أنجزت الصيانة خلال وقت قياسي لم يتجاوز 60 يوماً لتستقبل تلاميذها الأسبوع القادم.

مشرف المجمع التربوي في دوما نها النجار لفتت إلى أن المدرسة تحتوي 17 غرفة صفية وغرفة روضة واحدة ضمن مشروع (استعدوا للالتحاق بالمدرسة) و5 غرف إدارية ومع دخول المدرسة في الخدمة يصبح عدد المدارس المفعلة ضمن مدينة الضمير 30 مدرسة من مختلف الحلقات التدريسية تقدم خدماتها التربوية والتعليمية لأبناء المنطقة والقرى المجاورة.

رحاب علي