دراسة: الأجسام المضادة تختفي بعد 3 أشهر من الإصابة بكورونا

ستوكهولم-سانا

كشفت دراسة حديثة قامت بها مجموعة من العلماء في معهد كارلينسكا السويدي أن الأجسام المضادة التي تتكون في أجسام المتعافين من فيروس كورونا تختفي بعد 3 أشهر فقط من الإصابة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن آنا سورينسن الباحثة المسؤولة عن الدراسة قولها: “توصلنا إلى معرفة جيدة بالاستجابة المناعية في الأماكن التي يصيبها الفيروس بعد فحص عينات من الدم والمسالك الهوائية” مطمئنة المتعافين من فيروس كورونا بأن الأجسام المضادة عادت سريعاً لمن تلقوا التطعيم بشكل أكبر من أولئك الذين أصيبوا سابقاً بالوباء ليس فقط في الدم ولكن أيضاً في الشعب الهوائية.

وأضافت سورينسن إن مستويات الأجسام المضادة في الشعب الهوائية ارتفعت بعد جرعتين من اللقاح لدرجة أعلى مما كانت عليه خلال فترة الإصابة بالمرض.

بدورها أوضحت كارين لوري المؤلفة المشاركة في الدراسة أنه تبين أن فحص الدم فقط لا يعكس مستويات الأجسام المضادة في الجهاز التنفسي والتي من المحتمل أن تلعب دوراً رئيسياً في تحييد الفيروس في الأماكن التي يوجد فيها.