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فوز العربي على عمال السويداء والوحدة على محافظة حمص في دوري قدم السيدات

2021-10-30

السويداء-حمص-سانا

فاز فريق العربي على عمال السويداء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء في افتتاح منافسات دوري كرة القدم للسيدات.

وسجل لفريق العربي يارا زهر الدين و لورين حامد و لفريق عمال السويداء صبا سليم.

وفي مباراة ثانية أقيمت على ملعب مشأة البعث بحمص فاز الوحدة على محافظة حمص بهدف دون رد سجلته رونا عيزوقي في الدقيقة 47.

وتتنافس في دوري كرة القدم للسيدات فرق العربي وعمال السويداء ومحافظة حمص وجرمانا والوحدة وفيروزة والخابور وعامودا.

 

من فوز العربي على عمال السويداء..

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