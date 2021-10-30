من فوز العربي على عمال السويداء في دوري قدم السيدات

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيران تجدد مطالبتها بإلغاء الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2021-10-30
مذكرة تفاهم بين جامعتي دمشق وموسكو الحكومية لإنتاج الغذاء
2021-10-29
وزير الإعلام الباكستاني: مستعدون لتعزيز التعاون مع سورية
2021-10-29
مباحثات روسية إيرانية حول الوضع في سورية
2021-10-29
الجبهة الشعبية للوحدة: واشنطن وأنقرة دعمتا الإرهاب في سورية
2021-10-29
اتفاقية تعاون علمي بين جامعتي دمشق وموسكو الحكومية التربوية
2021-10-28
اتفاقية تعاون بين وزارة التربية وجامعة روسية
2021-10-28
محليات
إخماد حريق في قرية رباح بريف حمص
2021-10-30
بحجر وأداة حادة.. حرفي يحول الأحجار لقطع فنية في صافيتا
2021-10-30
انتخاب مكتب تنفيذي جديد لاتحاد الصحفيين
2021-10-30
(بيتنا.. بقاؤنا).. حملة لتنظيف الشواطئ في اللاذقية
2021-10-30
إخماد حريق في جبل السايح قرب مرمريتا بريف حمص
2021-10-30
الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل وفرصة لهطل زخات مطرية
2021-10-30
حملة نظافة على شاطئ الكورنيش الجنوبي في اللاذقية
2021-10-29
رياضة
برشلونة يعلن إصابة سيرجي روبرتو
2021-10-30
فوز العربي على عمال السويداء والوحدة على محافظة حمص في دوري قدم السيدات
2021-10-30
نتائجه لافتة محلياً وخارجياً.. عمر حوران ترك بصمة في الجودو لاعباً ومدرباً
2021-10-30
الفنون القتالية تختتم موسمها ببطولة الجمهورية للكيوكوشنكاي
2021-10-30
سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بالفوز على ليل
2021-10-30
بمواجهة مصيرية أمام منتخب قطر.. هل يفعلها منتخبنا الأولمبي ويبلغ نهائيات آسيا ؟
2021-10-30
الإصابة تغيب لاعب دورتموند ايمري عن دوري أبطال أوروبا
2021-10-29
اقتصاد
المركزي ينفي طباعة عملة ورقية من فئة عشرة آلاف ليرة
2021-10-30
ارتفاع أسعار النفط
2021-10-30
(غازبروم) الروسية تمدد عقد توريد الغاز مع مولدوفا
2021-10-29
زراعة اللاذقية تحدد موعد بدء توزيع 830 ألف غرسة
2021-10-29
زراعة واعدة للبطاطا الحلوة بقرية نهر البارد في الغاب
2021-10-29
أكثر من 36 ألف هكتار خطة زراعة القمح في حمص
2021-10-29
التداول الإلكتروني.. طريقة آمنة لجذب المزيد من المستثمرين
2021-10-28
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من فوز العربي على عمال السويداء في دوري قدم السيدات
2021-10-30
من فوز العربي على عمال السويداء في دوري قدم السيدات
2021-10-30
Hassan Nasr
سابق
فوز العربي على عمال السويداء والوحدة على محافظة حمص في دوري قدم السيدات
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