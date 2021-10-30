وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة على بعض النقاط بريف دمشق والذي أدى إلى إصابة جنديين ووقوع أضرار مادية.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه “حوالي الساعة الحادية عشرة و17 دقيقة من صباح اليوم أطلق العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ أرض أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وبين المصدر أن العدوان أدى إلى “إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

واستشهد جندي من عناصر الجيش العربي السوري وجرح ثلاثة آخرون في الثالث عشر من الشهر الجاري جراء عدوان إسرائيلي جوي باتجاه منطقة تدمر بريف حمص الشرقي.