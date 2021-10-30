فيضانات هائلة تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة

واشنطن-سانا

ضربت فيضانات هائلة الساحل الشرقي للولايات المتحدة خصوصا المناطق الساحلية المحيطة بالعاصمة واشنطن وبالتيمور الليلة الماضية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية قولها “من المتوقع حدوث فيضانات ناتجة عن المد أو المطر وعواصف رعدية شديدة قادرة على إحداث هبوب رياح مدمرة في المنطقة المحيطة بواشنطن وبالتيمور”.

وحذرت خدمة الأرصاد من أن المنطقة تشهد أحد أكبر الفيضانات الناتجة عن المد في السنوات العشر إلى العشرين الماضية موضحة أن الأضرار المسجلة في بعض الأماكن يمكن أن تكون الأضخم منذ إعصار إيزابيل في عام 2003.

وصدرت تحذيرات عدة من حصول فيضانات ساحلية من فرجينيا إلى وسط نيوجيرسي.

وكانت ولاية كاليفورنيا شهدت الاثنين الماضي أمطارا سجلت مستوى تاريخيا وتسببت بفيضانات متعددة بعد أشهر من الجفاف وحرائق الغابات.