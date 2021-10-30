30 تشرين الأول 1991 – انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الاوسط.

دمشق-سانا

1928 – بدء أول بث تلفزيوني في المملكة المتحدة.

1953 – الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يوافق رسميا على الوثيقة الخاصة بمجلس الأمن القومي والتي تنص على أن ترسانه الولايات المتحدة النووية يجب الحفاظ عليها والتوسع فيها.

1962- الفرنسيون يقررون باستفتاء انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام.

1991 – انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الاوسط.

1994 – انعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول لدول الشرق الأوسط في الدار البيضاء بمشاركة 60 دولة.

1995 – إجراء استفتاء في مقاطعة كيبك الكندية وذلك للاستفتاء على استقلال المقاطعة عن كندا .. وأسفرت النتيجة عن تصويت 6ر50 بالمئة للبقاء ضمن الاتحاد الكندي 4ر49 بالمئة للاستقلال.

2005 – تشكل إعصار بيتا فوق البحر الكاريبي بعد تحوله من عاصفة استوائية.

2012 – إعصار ساندي يضرب الولايات المتحدة وكندا الشرقية ويقتل 86 شخصا على الأقل.

من مواليد هذا اليوم

1871 – بول فاليري.. أديب وشاعر فرنسي.

1900 – اسماعيل الأزهري رئيس السودان الأسبق.

1960 – دييغو مارادونا.. لاعب كرة قدم أرجنتيني.

من وفيات هذا اليوم

1960 – هنري دونان مؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأول حائز على جائزة نويل للسلام.

2009 – عالم الاجتماع الفرنسي كلود ليفي ستروس.