مهرجان السويداء للأفلام القصيرة يحتفي بعشاق الفن السابع الشباب

السويداء-سانا

9 أفلام سينمائية قصيرة معظمها من إنتاج المؤسسة العامة للسينما منها ما هو احترافي وما هو ضمن مشروع سينما الشباب للأفلام عرضت على مدى يومين في مهرجان السويداء الرابع للأفلام القصيرة الذي استضافته صالة كل الفنون.

وافتتح عروض المهرجان فيلم “وجهة ماء” سيناريو فرحان ريدان وإخراج عصام الداهوك الذي وظف حكاية من التراث الحكائي الشفوي في الشمال السوري في إيضاح المضمون والهدف من فيلمه تلاه فيلم “بداية أكثر ثباتاً… ممكن” سيناريو وإخراج سندس سليمان ويعكس رحلة الإنسان الباحث عن الحقيقة التي هي بدورها أولى خطوات تكوين شخصيته.

كما عرض فيلم “ملا عيشي” سيناريو براءة خضرا وإخراج ندى غنام الذي يحكي عن الواقع المعيشي الصعب وارتفاع الأسعار المترافق مع غياب لضمائر بعض الناس وفيلم “فل آيس” سيناريو وإخراج سليم صباغ يرصد طبيعة العلاقة بين الصواب والخطأ من خلال قصة شاب يعمل في أحد الأماكن العامة يتمحور صراعه بين تغير المبادئ في الحياة وثبات مبادئه وعندما يحاول تغييرها يتزعزع وجوده في المكان الذي يعج أصلاً بالصراعات.

فيما استهل عروض اليوم الثاني فيلم “عنها” سيناريو وإخراج رباب مرهج ويتناول حكاية امرأة كيف تعرضت للخيانة وللتعذيب من أجل المال وحرية واهمة حيث يجمع ما بين الهم الشخصي والعام المباشرة والرمز والذاكرة والنسيان والحرب والسلم الحقد والحب على شكل مونولوجات شخصية.

كما عرض اليوم فيلم “برسم البيع” سيناريو وإخراج جميل جبران ويتحدث عن الدوافع البشرية للانتقام والصراع النفسي الواقع على المنتقم تلاه فيلم “ضوضاء” سيناريو وإخراج رغد باش ويسلط الضوء على المعنى الحقيقي للتحرر من القيود وعلاقتها بطرق التعليم الصحيح و الفهم الحيادي غير المزيف للحقيقة وعن تلك الفجوة بين المثقف وسلوكياته المتناقضة.

وعرض أيضاً فيلم “يوم عادي جداً” سيناريو وإخراج أنس زواهري الذي تطرق إلى مختلف طبقات المجتمع من خلال حكاية تجري أحداثها ضمن مساحة لا تتجاوز المتر المربع الخاصة بسائق سيارة أجرة وتجوله في شوارع المدينة ويعرض طبائع العالم الخارجي من خلال الركاب.

واختتم عروض المهرجان فيلم “آخر موقف” سيناريو وإخراج حيدر سليطين وتدور حكايته حول تخيل قصة حب في زمن آمن دون حرب عبر عرض عميق في المعاني رغم اعتيادية المشاهد الرومنسية الطابع.

المهرجان الذي نظمته الوطنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني ونادي الإبداع الفني وتجمع حكايا الفن يهدف وفق رئيس اللجنة المنظمة المخرج عصام الداهوك إلى نشر ثقافة السينما وجذب المواهب الشابة وعرض أعمال أصحاب الرؤى المعاصرة والأفكار الإبداعية وهو فرصة للاحتفاء بالشباب من المعنيين بالسينما سواء المحترفين أو الهواة لمنحهم الفرصة لعرض مواهبهم على منصة أوسع في مناخ صحي ومعاصر.

ديار نصر