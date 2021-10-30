ميقاتي يدعو النظام السعودي لإعادة النظر في إجراءاته المتخذة ضد لبنان

بيروت-سانا

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن أسفه لقرار النظام السعودي استدعاء سفيره في لبنان للتشاور وطلبه من السفير اللبناني المغادرة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن ميقاتي قوله اليوم “لقد شددنا في البيان الوزاري على أن من أولويات حكومتنا العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان وأشقائه العرب”.

ودعا ميقاتي النظام السعودي إلى “إعادة النظر” في إجراءاته المتخذة ضد لبنان مؤكداً أهمية “الحفاظ على التماسك العربي في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها أوطاننا وشعوبنا”.

من جهته أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أنه سيترأس خلية خاصة لـ “رأب الصدع وتجاوز الخلاف” مع الرياض بالتنسيق والتشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللبناني إثر إجراءات النظام السعودي معتبراً أن “ما يحدث مشكلة وليست أزمة”.

وقرر النظام السعودي في وقت سابق اليوم استدعاء سفيره في لبنان للتشاور وطلب من السفير اللبناني في الرياض مغادرتها خلال 48 ساعة كما أوقف الواردات السعودية من لبنان.

وكان النظام السعودي احتج على تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أطلقها قبل تكليفه بمنصبه طالب فيها بوقف الحرب التي يشنها النظام السعودي على اليمن ووصفها بالعدوان.