توقيع كتاب اللامساواة في النظام الاقتصادي الدولي للدكتور سليمان سليمان في معرض الكتاب

دمشق-سانا

يبحث كتاب اللامساواة في النظام الاقتصادي الدولي للدكتور سليمان عبد الله سليمان في العلاقات الاقتصادية بين البلدان ومدى تأثيرها على التحالفات الدولية واستخدام تلك العلاقات كوسيلة للضغط من قبل الدول الكبرى على البلدان النامية من أجل تقديم تنازلات جوهرية سياسية واقتصادية.

ويتطرق الكتاب الذي وقعه الدكتور سليمان ضمن فعاليات معرض الكتاب المقام حالياً في مكتبة الأسد الوطنية إلى العلاقات الاقتصادية الدولية والقانون الدولي وأثار المساواة واللامساواة على أداء المنظمات والقرارات الدولية وعلى قواعد القانون الدولي والاتفاقات والأعراف السائدة بين الدول.

وبين الدكتور سليمان أن الكتاب يسلط الضوء على هيمتة الدول الكبرى للمنظمات الأممية واتخاذها من العقوبات القسرية أحادية الجانب وسيلة للضغط على الآخرين ما يجعل التنمية ليست مستدامة وإنما متأخرة كما يتطرق إلى ظاهرة عدم المساواة في القانون الدولي بين الدول والمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات وأشكال العقوبات القسرية من حظر ومقاطعة وحصار اقتصادي لفرض الهيمنة على البلدان التي لا تكون متماهية مع سياسات ومصالح الدول الكبرى.

وجاء في الكتاب أن بنود القانون الدولي وضعتها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية ما يستدعي وقفة تؤكد الحقوق والواجبات المتساوية لجميع الدول.

يقع الكتاب الصادر عن دار الرؤية الجديدة في 279 صفحة من القطع الكبير ويذكر أن الدكتور سليمان أستاذ ومحاضر وباحث في القانون الاقتصادي الدولي والمنظمات الدولية.

بلال أحمد