(نجمة الصبح) يفتتح عروض الأيام السينمائية على هامش معرض الكتاب

دمشق-سانا

افتتح الفيلم الروائي الطويل “نجمة الصبح” للمخرج جود سعيد من إنتاج المؤسسة العامة للسينما عروض الأيام السينمائية ضمن البرنامج الثقافي المتنوع المرافق لمعرض الكتاب السوري الذي تستضيفه مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

ويقارب الفيلم الذي كتب السيناريو له جود سعيد بالمشاركة مع سماح القتال موضوع المختطفات السوريات من قبل الإرهابيين في محافظة اللاذقية بطريقة خاصة مقدماً رؤية افتراضية ترتكز على الواقع وتحاول إيجاد مقاربات فكرية وحلول فنية لمشكلات عدة أفرزتها الحرب على سورية دون إغفال حالة الأمل.

وتضم البطاقة الفنية للفيلم الممثلين محمد الأحمد وحسين عباس ويوسف المقبل وكرم الشعراني وناديا صدقي وغيرهم ومدير الإنتاج سامر رحال ومدير التصوير عقبة عز الدين والتعاون الفني أحمد إبراهيم أحمد ووائل عز الدين ومهندس الصوت مهدي رحيم زاده وتصميم مكياج أحمد حيدر وتصميم ملابس ريا قطيش ومساعد مخرج أول علي الإبراهيم.

وحصد الفيلم جائزة التانيت الذهبي للجمهور في ختام أعمال الدورة الثلاثين لأيام قرطاج السينمائية.

يشار إلى أن المعرض الذي تقيمه وزارة الثقافة ويستمر حتى السادس من الشهر المقبل يشمل فعاليات ثقافية وفنية تضم ندوات وحفلات موسيقية وعروضاً سينمائية.

شذى حمود