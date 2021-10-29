الحرارة حول معدلاتها وزخات مطرية متفرقة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة فوق المناطق الشمالية والجزيرة والرياح متقلبة إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 25/14

المنطقة الجنوبية 25/13

المرتفعات الجبلية 17/10

المنطقة الوسطى 23/16

المنطقة الساحلية 25/17

المنطقة الشمالية 22/13

منطقة الجزيرة 25/15

المنطقة الشرقية 27/15

منطقة البادية 25/13.