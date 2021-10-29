قوى العدوان السعودي ترتكب 180 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها أكثر من 180 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح والتحيتا و3 غارات لطيران تجسسي على الفازة وحيس وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والدريهمي والجاح والجبلية والتحيتا مشيراً إلى أن الخروقات تضمنت “16 خرقاً بقصف مدفعي و141 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.