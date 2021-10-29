حملة نظافة على شاطئ الكورنيش الجنوبي في اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت جمعية الساحل السوري لحماية البيئة في ختام فعاليات يوم البحر الأبيض المتوسط حملة نظافة على شاطئ الكورنيش الجنوبي بالتعاون مع محافظة اللاذقية ومديريتي السياحة والبيئة وعدد من الجمعيات والفعاليات التي تعني بالحفاظ على البيئة والانسان.

وفي تصريح لمراسل سانا خلال الحملة التي انطلقت من أمام مقهى الجغنون بينت الدكتورة سهير الريس رئيسة مجلس إدارة الجمعية أن الحملة تهدف إلى إيصال رسالة إلى المجتمع المحلي وعامة الناس بضرورة عدم رمي النفايات على الشواطئ وفي البحر.

المهندس عمار القصيري مدير النظافة في مجلس مدينة اللاذقية أوضح أنه تم تأمين الآليات والمواد اللازمة للحملة من قبل المحافظة معرباً عن أمله بأن تكون الحملة بادرة خير لعمل الجمعيات المعنية بالحفاظ على البيئة في المستقبل.

دعد عجي رئيسة جمعية إيثار الخيرية في اللاذقية أشارت إلى وجوب تكاتف جهودنا مع الجهود الحكومية للحفاظ على بيئة سليمة ومعافاة ورفع التلوث بشكليه المادي والبصري الذي ينعكس بدوره على الصحة العامة.

ا لناشطة دعد قنوع لفتت الى ان المشاركة الواسعة في الحملة بشكل تطوعي وعفوي دليل على الحس الوجداني والوطني العالي لدى المواطنين مشيرة إلى أهمية تكريس ثقافة إعادة تدوير النفايات والاستفادة منها لأغراض متعددة.

هادي المرقبي الطالب في قسم الملاحة بالأكاديمية العربية نوه بأن الاحتفال بهذا اليوم يعبر عن مدى أهمية نظافة البيئة وينقل رسالة بضرورة تعزيز هذه المفاهيم لتصبح حالة اجتماعية عامة وسلوكاً يومياً لدى جميع المواطنين.

وكانت فعاليات يوم البحر الأبيض المتوسط افتتحت أمس تحت عنوان معا لحماية بيئتنا البحرية في المركز الثقافي باللاذقية بمحاضرات تناولت واقع وسبل الحفاظ على البيئة.

علاء إبراهيم