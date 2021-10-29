روسيا وإيران تبحثان جهود العودة لتنفيذ الاتفاق النووي

موسكو-سانا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ومساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني جهود العودة لتنفيذ الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة القوى الدولية عام 2015.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم إن الاهتمام الرئيسي في المشاورات بين ريابكوف وباقري كني تركز على آفاق الجهود متعددة الأطراف لاستعادة التنفيذ المستدام لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني مشددة على أن العمل في هذا الاتجاه يجب أن يستمر.

ولفت البيان إلى أن الجانبين بحثاً مجموعة واسعة من القضايا على جدول الأعمال الدولي وبعض جوانب تطوير العلاقات الثنائية.

بدوره أعلن باقري كني أن روسيا والصين تدعمان المفاوضات التي يمكن أن تفضي إلى نتائج ملموسة.

ووصف باقري كني محادثاته مع منسق اللجنة الأوروبية المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا في بروكسل بالبناءة والجادة والصريحة وقال طرحنا المتطلبات والضروريات التي يجب مراعاتها في هذه المحادثات والتي سيناقشها مورا مع الأطراف الأخرى في مجموعة أربعة زائد واحد.

وشدد باقري كني على أن الأهم في أي جولة جديدة من المحادثات هو استعداد الجانب الآخر لاتخاذ قرار بشأن رفع العقوبات الجائرة وغير القانونية عن إيران.