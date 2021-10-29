مجموعة دول العشرين تحذر من خطر تغير المناخ على الوجود

روما-سانا

حذر قادة دول مجموعة العشرين الأكثر ثراء في العالم من الخطر الوجودي الذي يشكله تغير المناخ حسب مسودة بيان اجتماعاتهم في روما.

وذكرت رويترز أن قادة المجموعة العشرين سيتعهدون في اجتماعاتهم خلال اليومين القادمين في إيطاليا قبل توجههم إلى اسكتلندا لحضور قمة المناخ باتخاذ خطوات عاجلة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض في نطاق 1.5 درجة مئوية.

ولفتت الوكالة إلى أن مسودة بيان اجتماعات المجموعة التي اطلعت عليها تتضمن تعهداً بمواجهة التحدي الوجودي لتغير المناخ في وقت تتأهب فيه شعوب دولهم في أنحاء العالم للتعبير عن شعورها بالإحباط إزاء ساستهم.

وتضمنت مسودة الاجتماعات أن قادة دول المجموعة يدركون تأثيرات تغير المناخ عند 1.5 درجة أقل بكثير من تأثيراته عند درجتين مئويتين وأن من الواجب اتخاذ إجراءات فورية كي يظل مستوى 1.5 درجة ممكناً.