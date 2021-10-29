الأمن الروسي يقبض على مجموعة متطرفة

موسكو-سانا

ألقى الأمن الفيدرالي الروسي القبض على مجموعة متطرفة في جمهورية بورياتيا كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات على عدد من المؤسسات الحكومية.

وذكر جهاز الأمن الروسي في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي أنه أحبط محاولة جماعة متطرفة من سكان جمهورية بورياتيا وتم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص أسسوا جماعة يمينية متطرفة في منطقتهم بهدف الترويج للأفكار المتطرفة المناهضة للسلطات وقوات الأمن وأبناء بلدان آسيا الوسطى المقيمين في المنطقة.

ووفقاً للبيان فإن أعضاء هذه الجماعة المتطرفة كانوا يقومون بتجنيد الشباب بمن في ذلك من المؤسسات التعليمية المحلية ونشر الإيديولوجية اليمينية المتطرفة.