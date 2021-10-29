دورات الخياطة المنزلية في جبلة تؤسس لإنشاء مشاريع صغيرة

اللاذقية-سانا

بهدف صقل مهارات المستفيدين وتنمية المواهب وإتاحة فرص عمل تعود بالمنفعة والفائدة على الأفراد والمجتمع يواصل المركز الثقافي العربي في مدينة جبلة باللاذقية تنفيذ دورات تدريبية في مختلف المجالات ومنها الخياطة والكروشيه.

سراب شبانة المشرفة على دورات الخياطة أكدت لمراسلة سانا أن المركز يعمل على تدريب السيدات والفتيات وتعليمهن أساسيات الخياطة لإنجاز قطع مميزة ثم تمكينهن وتزويدهن بالمعارف والخبرات اللازمة لإطلاق مشاريعهن الصغيرة الخاصة سواء في منازلهن أو عبر تأسيس ورشات خياطة تحقق لهن المنفعة.

وأشارت إلى أن المتدربات يخضعن لاختبار كتابي وتطبيق عملي على القماش في نهاية كل دورة للتأكد من المهارات التي اكتسبنها إضافة إلى إقامة معرض صغير لأعمالهن وتصاميمهن لتحفيزهن على الاستمرار بالعمل.

ونوهت عدة متدربات بأهمية هذه الدورات حيث أوضحت المتدربة نبيلة فندي انها تمتهن الخياطة في منزلها بمواد بسيطة دون آلة خياطة وساعدتها هذه الدورة في التعرف على تفاصيل تضفي لمسة جمالية على القطع التي تصممها لتبدو أكثر أناقة ودقة مشيرة الى ان الشهادة التي منحت لها في ختام الدورة ستمكنها من التقدم بطلب للاستفادة من قرض لتأسيس مشروع صغير للخياطة.

ولفتت المتدربة ميسم يونس إلى أنها تعلمت مبادئ الخياطة الأساسية وأصول القص وأخذ القياسات خلال الدورة مؤكدة ان مهنة الخياطة من المهن التي لا ينال منها الوقت ولا يخبو ألقها مهما تطورت الحياة.