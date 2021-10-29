وقفة في طولكرم دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينة طولكرم بالضفة الغربية اليوم وقفة دعم للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي دعت لها القوى الوطنية الفلسطينية رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ حياتهم وإلزام الاحتلال بالإفراج عنهم ووقف انتهاكاته بحق جميع الأسرى.

ورغم التدهور الخطير في وضعهم الصحي يواصل سبعة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال وهم كايد الفسفوس المضرب منذ 107 أيام ومقدد القواسمة 100 يوم وعلاء الأعرج 82 يوماً وهشام أبو هواش 73 يوماً وشادي أبو عكر 66 يوماً وعياد الهريمي 37 يوماً ولؤي الأشقر 19 يوماً.