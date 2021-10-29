فريق سيدات حمص لكرة القدم يطمح لنيل بطولة الدوري

حمص-سانا

بطموح وثقة كبيرين بالتميز ونيل لقب بطولة الدوري العام للسيدات بكرة القدم يستعد فريق محافظة حمص لخوض الدوري الذي ينطلق غدا بلقاء فريق الوحدة.

لمى الطباع نائب رئيس مجلس ادارة نادي المحافظة ذكرت في تصريح لمراسلة سانا أن الفريق واظب على تدريباته المكثفة خلال الفترة الماضية رغم العديد من الصعوبات التي واجهته والتي كان أهمها صعوبة تأمين الملاعب التدريبية مشيرة إلى أن تعاون ادارة النادي مع الفريق وكادره التدريبي أسهم بتذليل هذه الصعوبات.

وقالت: طموحنا لهذا الموسم تحقيق البطولة حيث أن فريق سيدات حمص الممثل الوحيد للمحافظة في الدوري وأي إنجاز له سيرفع من مستوى رياضة كرة القدم الأنثوية في حمص منوهة بنيل الفريق مركز الوصيف خلال الموسمين الماضيين من الدوري.

بدوره مدرب الفريق فادي سعد بين أن الفريق خاض مؤخرا تدريبات مكثفة على ارض ملعب منشأة البعث وأن التدريبات ركزت على رفع المستوى الفني واللياقة البدنية وتحقيق الانسجام بين لاعبات الفريق كما أنها شهدت مشاركة جميع اللاعبات إضافة إلى اللاعبات الناشئات اللواتي نلن مؤخرا المركز الثاني في بطولة القسم.

وأشار إلى أن فريق سيدات حمص سيستهل مشواره بالدوري بملاقاة سيدات فريق الوحدة على أرض ملعب منشأة البعث والى الطموح بأن تكون البداية موفقة ولا سيما أن المنافس يمتلك لاعبات ذات خبرة عالية.

وكانت سيدات الخابور أحرزن لقب الموسم الماضي فيما نالت سيدات حمص المركز الثاني.

هنادي ديوب