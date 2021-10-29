روسيا توافق على مرور طائرات أمريكية بمجالها الجوي

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الحكومة الروسية وافقت على طلبات شركات طيران أمريكية باستخدام مجالها الجوي.

ونقلت رويترز عن مصادر بالوزارة قولها: “روسيا وافقت الأسبوع الماضي على طلبات الناقلات الأمريكية بالمرور عبر مجالها الجوي ونواصل مساعينا مع السلطات الروسية المعنية لتوفير فرص أكبر للخدمات الجوية للناقلات الأمريكية”.

ولم تكشف الوزارة عن عدد الرحلات التي تمت الموافقة عليها.

وفي خطاب مؤرخ في الـ 14 من الشهر الجاري طلب اتحاد تجاري يمثل شركات أمريكية للشحن ونقل المسافرين من وزارة الخارجية “العمل سريعا” لتلبية احتياجات شركات طيران بالحصول على حقوق المرور عبر المجال الجوي الروسي للوفاء بمتطلبات السوق.