SCS-NET

وفاة أم وطفلتها وإصابة خمسة أشخاص بانهيار مبنى في حماة

2021-10-29

حماة-سانا

توفيت أم وطفلتها واصيب خمسة أشخاص جراء انهيار مبنى مؤلف من طابقين في مشاع النقارنة بمدينة حماة.

وذكر العقيد سائر الحسن قائد فوج الإطفاء بالمدينة لمراسل سانا أن المبنى يقع في حي مشاع النقارنة على طريق كفربهم وانهار صباح اليوم ما تسبب بوفاة امرأة وطفلتها وإصابة خمسة اشخاص تم إسعافهم إلى مشفى حماة الوطني.

وأشار محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي في تصريح لـ سانا إلى أنه مع انتهاء عمليات البحث تحت أنقاض المبنى المنهار انتشلت طواقم الإنقاذ جثتي الأم وطفلتها البالغة من العمر 12 عاماً وتم إسعاف باقي أفراد الأسرة المكونة من الأب وأربعة أطفال إلى المشفى مبيناً أن إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة ووضعهم الصحي مستقر حالياً بعد تلقيهم العلاج والخدمات الطبية اللازمة.

وبين كريشاتي أن المبنى المنهار مخالف وغير مستوف للشروط والمعايير الإنشائية ولا يوجد له أي ترخيص أو مخططات هندسية الأمر الذي أدى إلى انهياره مؤكداً أنه تم القبض على متعهد البناء فوراً والتحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تفاصيل وحيثيات الحادثة.

انظر ايضاً

تعزيل المصارف والعبارات المائية في الغاب

حماة-سانا بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أعمال تعزيل وتسليك المصارف والعبارات المائية في مواقع …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved