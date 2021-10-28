فعاليات فنية وترفيهية بثقافي حمص ضمن احتفالية (سنابلنا تثمر)

حمص-سانا

ضمن الاحتفالية التي تقيمها وزارة الثقافة-مديرية ثقافة الطفل بمناسبة يوم الطفل العربي التاسع عشر نظمت مديرية ثقافة حمص عدداً من الفعاليات الفنية والترفيهية للأطفال تحت عنوان سنابلنا تثمر.

وضمت الفعاليات مسرح دمى للنادي السوري للأطفال واليافعين “سيرناي” وعرض باليه لفرقة بالو وفقرات مرح وألعاب خفة للأطفال قدمتها فرقة هابي ماجيك.

الفعاليات التي أقيمت في قاعة الأديب عبد المعين الملوحي بثقافي حمص حضرها أطفال مرضى الجمعية السورية لمكافحة السرطان وذووهم.

آية السليم مشرفة بقسم الأطفال في ثقافي حمص أشارت إلى أن الفعاليات تهدف إلى خلق جو من الفرح في قلوب الصغار وتقديم رسائل توعوية واجتماعية لهم إضافة إلى توزيع الهدايا الرمزية عليهم.

بدورها بينت الدكتورة ديمة الملوحي مديرة العلاقات العامة في الجمعية السورية لمكافحة السرطان أن إشراك الأطفال المصابين بهذه الفعاليات يحمل معاني انسانية كبيرة ويقدم الدعم النفسي لهم ويمنحهم جرعة من الأمل والتفاؤل بغد أفضل بعيدا عن أجواء المرض.

بدورها أوضحت اليسار نسطة مدربة فرقة بالو ان الفرقة قدمت عرضا بعنوان “فروزن” مستوحى من رسوم الكرتون وعالم الأطفال اضافة الى عروض تفاعلية مع الأطفال فيها أجواء مرح وضحك.

وأشارت يارا اسبر من مشرفي النادي السوري للأطفال واليافعين إلى أن فقرة مسرح الدمى تدعو الأطفال إلى التفاؤل بالحياة وتحمل قيما فكرية وتربوية هادفة.

وبينت الطفلتان المشاركتان بالفعاليات جودي ملعب وكريستل كساب أن الفعاليات تسهم في التذكير بحقوق الأطفال في المجتمع وضرورة احتضانهم وتأمين متطلباتهم ورعاية مواهبهم.

لارا أحمد