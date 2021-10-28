حكاية جدي.. عمل مسرحي للأطفال للتوعية بمخاطر مخلفات الحرب

السويداء-سانا

رسائل توعوية مهمة تضمنها العرض المسرحي الموجه للأطفال “حكاية جدي” الذي قدمه متطوعو فرع الهلال الأحمر العربي السوري بالسويداء للتوعية بخطورة مخلفات الحرب والطريقة السليمة للتعامل معها عند مصادفتها.

العرض الذي قدم بالتعاون مع فرقة شهرزاد السورية للمسرح الراقص واستضافته خشبة مسرح قصر الثقافة بمدينة السويداء تناول على مدى نحو 25 دقيقة قصة جد كفيف يروي لحفيده كيف فقد عينيه وخسر أصدقاءه عندما كانوا صغاراً يلعبون بالحارة نتيجة عبثهم بأحد مخلفات الحرب ليخبره حفيده أنه تعلم كيفية التعامل مع هذه المخلفات وضرورة تفادي خطرها من خلال جلسات التوعية والدورات التي تلقاها في مدرسته على يد متطوعي الهلال الأحمر.

مؤلف النص ومخرجه الفنان معن دويعر لفت إلى أن العمل موجه للأطفال والأسرة وسعى عبر بنية إحداثه إلى إيصال الرسالة للناس بجو احتفالي وراقص ودرامي استثمرت فيه كل عناصر السينوغرافيا وألوان الخلفية الخضراء المائلة إلى الأزرق والديكور وحجر البازلت لارتباطه بالموروث والصلابة للدلالة على إرادة الحياة لدى السوريين بوجه الملمات والشدائد وتطلعهم إلى المستقبل.

قائد فرقة شهرزاد السورية للمسرح الراقص ومصمم الرقصات مازن الحكيم اشار إلى مشاركة 30 مؤديا بالتمثيل والرقصات عبر العرض لنشر الثقافة والوعي عن طريق المسرح التفاعلي مع الأطفال.

بدورها أوضحت مسؤولة فريق التوعية من مخاطر مخلفات الحرب في فرع الهلال الأحمر العربي السوري دانا عبد الدين أن العمل يهدف إلى توعية الأطفال من مخاطر مخلفات الحرب وإجراءات السلامة لتفادي التعامل معها حيث تم التوجه لهم لأن فضولهم وحب استكشافهم قد يجعلهم أكثر عرضة للإصابة والخطر مشيرة إلى أنه تم توزيع بروشورات على الأطفال تتضمن رسائل هادفة لكيفية التصرف عند ملاحظة اي شيء من مخلفات الحرب.

ديار نصر