الدكتور طالب عمران يوقع روايته البحث عن هوية ضمن فعاليات معرض الكتاب

دمشق-سانا

ضمن فعاليات معرض الكتاب وقع الدكتور طالب عمران روايته الجديدة “البحث عن هوية” التي تنتمي لأدب الخيال العلمي ضمن فعاليات معرض الكتاب المقام حاليا في مكتبة الأسد الوطنية.

وتمزج الرواية بين الواقع والخيال والماضي والحاضر والمستقبل عبر إسقاطات أدبية ورمزية حيث يعود زمنها إلى ما قبل الميلاد وإلى الحضارات التي قامت في بلادنا وأشرق نورها على العالم.

وبين الدكتور عمران خلال توقيعه للرواية في جناح دار عقل بتصريح لسانا أن البحث عن هوية يبدأ من حضارة بابل العريقة لينتقل عبر العصور الى زمننا الحالي ما يسلط الضوء على ما ارتكبه اعداؤنا بحق آثارنا وتراثنا وحضارتنا.

وعن تركيزه على أدب الخيال العلمي في جل نتاجاته يوضح الدكتور عمران أن هذا النمط هو أدب المستقبل وأي إنسان يحاول معرفة واستشراف ما تخفيه الايام القادمة وخصوصا الفئات الشابة التي تميل للتحدث عن المستقبل ومواضيع تتصل بالخيال العلمي.

محمد خالد الخضر وهادي عمران