اتفاقية تعاون علمي بين جامعتي دمشق وموسكو الحكومية التربوية

موسكو-سانا

وقعت جامعة دمشق اتفاقية تعاون علمي مع جامعة موسكو الحكومية التربوية تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي وتشجيع التبادل الطلابي والأكاديمي بين الطرفين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين ورئيس جامعة موسكو الحكومية التربوية الدكتور ألكسي لوبكوف في مقر الجامعة بموسكو يتعاون الجانبان في مجال تنفيذ وتطوير برامج تعليمية مشتركة وتبادل زيارات الطلاب من كل المستويات الدراسية الجامعيين الخريجين وطلاب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه والعلماء الشباب من أجل الدراسة والتدريب العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تضمنت الاتفاقية التي تلقت “سانا” نسخة منها تبادل زيارات أعضاء الهيئة التدريسية والإداريين والمحاضرين والباحثين من أجل إلقاء المحاضرات والتعاون في مجال التطوير المهني وعقد الحلقات الدراسية والمشاورات حول المسائل التعليمية بما يحقق المنفعة لكلا الجانبين وتبادل المنشورات والدوريات التي يصدرها الجانبان في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبموجب الاتفاقية يتعهد الجانبان بتقديم الدعم للأشخاص المشاركين في برامج العمل وذلك عن طريق تزويدهم بالمعلومات والتسهيلات المطلوبة وبحل المشاكل الأخرى المتعلقة بالمسائل التعليمية التي ينبغي القيام بها وفقاً للقوانين النافذة في كلا البلدين سورية وروسيا.

ويبذل الجانبان جهودهما للحصول على التمويل من أجل ضمان تنفيذ برامج التعاون بموجب هذه الاتفاقية سواء كان التمويل من مصادر داخلية أو خارجية كما يتعهدان بوضع بنود مثل شروط تبادل الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والميزانيات ومصادر التمويل ومسؤوليات كل طرف عن الأنشطة المتفق عليها والبنود الأخرى اللازمة لتحقيق الأنشطة بكفاءة بشكل مشترك في إطار برامج تنفيذية لاحقة وفقاً للشروط المحددة لكل حالة.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

حضر التوقيع وزير التربية الدكتور دارم الطباع ووفد سوري وروسي مشترك.

هيلانه الهندي