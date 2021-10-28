منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يتعادل مع نظيره اليمني بالتصفيات الآسيوية

دمشق-سانا

تعادل منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم مع نظيره اليمني دون أهداف في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وضمت تشكيلة منتخبنا في المباراة أنس بيطار ويوسف محمد والليث علي وأحمد الخصي وضياء الحق محمد ومحمد ريحانية وأوليفر قسكو ومحمد الحلاق وعمار رمضان وعلى بشماني ومحمد مالطا.

وكان منتخبنا افتتح مشواره بالتصفيات بالفوز على منتخب سريلانكا 5-صفر لحساب المجموعة الأولى وسيختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة قطر الأحد المقبل علماً أنه يتأهل للنهائيات أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الإحدى عشرة ضمن التصفيات إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني.