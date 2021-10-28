استشهاد يمني وإصابة 4 آخرين بنيران العدوان السعودي

صعدة-سانا

استشهد مواطن يمني وأصيب 4 آخرون اليوم بنيران قوات العدوان السعودي في محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر موقع المسيرة نت أن جيش النظام السعودي أطلق نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المواطنين في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية ما أسفر عن استشهاد مواطن فيما أصيب اثنان آخران بنيران مدفعية الجيش السعودي بالمنطقة ذاتها.

كما أصيب مواطنان يمنيان بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.