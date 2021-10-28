التعليم العالي تصدر نتائج مفاضلة المعاقين جسمياً

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم نتائج مفاضلة المعاقين جسمياً للعام الدراسي 2021-2022.

وأشارت الوزارة في إعلان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج الإسمية والدرجات المطلوبة للتسجيل في الكليات والمعاهد من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الوزارة أصدرت في الحادي عشر من الشهر الجاري النتائج الإسمية والحدود الدنيا للمفاضلة العامة ومنح الجامعات الخاصة للكليات الطبية للفرع العلمي ومفاضلة الثانويات المهنية كما أصدرت في الثالث عشر من الشهر الجاري نتائج مفاضلتي السوري غير المقيم والعرب والأجانب للعام الدراسي 2021-2022.