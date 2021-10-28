أشتية يجدد مطالبته المجتمع الدولي بوقف مخططات الاحتلال الاستيطانية

لوكسمبورغ-سانا

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مطالبته المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف حازمة لوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

ودعا أشتية خلال لقائه رئيس وزراء لوكسمبورغ زافييه بيتل وفقاً لوكالة وفا المجتمع الدولي والدول الأوروبية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته المستمرة بحق الفلسطينيين ووقف مخططاته الاستيطانية والتهويدية الرامية إلى إعاقة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وكان أشتية الذي بدأ قبل ثلاثة أيام جولة أوروبية رحب بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي يطالب كيان الاحتلال بوقف مخططاته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتراجع عن مخطط جديد لإقامة نحو 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية معتبراً أن التراخي الدولي في التعامل مع انتهاكات كيان الاحتلال للقانون الدولي يشجعه على مواصلة اعتداءاته وانتهاكاته بحق الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.