تحديد موعد الامتحان الوطني الطبي الموحد

دمشق-سانا

حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد الامتحان الوطني الطبي الموحد دورة تشرين الثاني 2021 لطلاب السنة السادسة والراغبين بالتقدم لمفاضلة الدراسات العليا في كليات الطب البشري في الجامعات السورية (الحكومية والخاصة) والجامعات غير السورية يومي السبت 20 و27-11-2021.

وبين المركز في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الامتحان سيجري الساعة الحادية عشرة صباحاً وعلى مدى ساعتين في كل يوم بمراكز جامعات (دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة وطرطوس) وذلك في محاور الأمراض (الباطنة والأطفال والجراحة والعينية والأذنية والأمراض النسائية والتوليد).

ووفق الإعلان يخضع للامتحان جميع طلاب كليات الطب البشري في الجامعات الحكومية والخاصة قيد التخرج والذين لم يتبق لديهم سوى 12 ساعة معتمدة أو 4 مقررات دراسية أو الطلاب الذين أنهوا كل المقررات الدراسية والساعات المعتمدة لعام 2021.

وحدد المركز علامة النجاح في الامتحان الطبي الموحد لطلاب الجامعات السورية بـ 60 بالمئة ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط ويحسب معدل السنة السادسة على أساس معدل الامتحان الطبي الموحد مبيناً أن خريجي الجامعات غير السورية يخضعون للامتحان الطبي الموحد من أجل معادلة شهاداتهم وتعد درجة النجاح بالنسبة لهم 50 بالمئة وتعتمد علامة 60 بالمئة كشرط للتقدم إلى الدراسات العليا.

ولفت المركز إلى أن التسجيل الإلكتروني للامتحان يبدأ اعتباراً من 30-10 ولغاية 6-11-2021 ويتم دفع الرسوم الخاصة بالامتحان للطلاب من داخل سورية 8000 ليرة سورية لطلاب الجامعات الخاصة و5000 ليرة سورية لطلاب الجامعات الحكومية في المصرف التجاري السوري على الحساب الخاص بالمركز.

وسيتم الإعلان لاحقاً عن أماكن الامتحان في الجامعات الحكومية وأسماء المقبولين في الامتحان ومواعيد استلام البطاقات الامتحانية على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز.

هيلانه الهندي