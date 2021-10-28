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حزب الله يدين قراراً سعودياً ضد مؤسسة لبنانية

2021-10-28

بيروت-سانا

أدان حزب الله في لبنان قرار النظام السعودي ضد مؤسسة القرض الحسن واعتبره عدواناً على لبنان وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية وانصياعاً للإدارة الأميركية وخدمة لأهداف العدو الصهيوني.

وأكد بيان أصدرته العلاقات الإعلامية في الحزب أن “هذا القرار المرفوض لا يقدم أو لا يؤخر في عمل هذه المؤسسة الإنسانية التي كرست نفسها لخدمة الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود وعموم الشعب اللبناني”.

وكان النظام السعودي أعلن أمس تصنيف مؤسسة القرض الحسن التي تعمل كمؤسسة مصرفية لتقديم القروض الميسرة للمواطنين اللبنانيين “كياناً إرهابياً”.

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