عقوبات أميركية على النائب جميل السيد ورجلي أعمال لبنانيين

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها الإلكتروني اليوم أنها فرضت عقوبات على شخصيات لبنانية بذريعة (الفساد).

وبحسب ما ورد في بيان الوزارة فإن العقوبات فرضت على النائب اللبناني جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري بذريعة أنهم “ساهموا بنشاطهم في انهيار الحوكمة الجيدة واستفادوا من الفساد في لبنان”.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من النواب والشخصيات اللبنانية بسبب مواقفهم الرافضة للسياسات الأميركية تجاه لبنان والمنطقة.

وتستخدم واشنطن سياسة العقوبات والاجراءات القسرية أحادية الجانب كأداة للضغط على الدول والأحزاب والشخصيات التي تعارض مواقفها وسياساتها القائمة على التفرد والهيمنة ومحاولات السيطرة على مقدرات الشعوب وإرادتها.