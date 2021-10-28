بعد الخلاف على مناطق الصيد البحري.. لندن تحذر باريس

لندن-سانا

حذرت بريطانيا فرنسا اليوم من اتخاذ مزيد من الإجراءات الانتقامية وأدانت احتجازها لسفينة صيد بريطانية دخلت المياه الإقليمية الفرنسية مع احتدام الخلاف بين البلدين على حق الدخول لمناطق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت رويترز عن الحكومة البريطانية قولها إن “رد الفعل الفرنسي مخيب للآمال وغير متناسب وليس ما يمكن أن نتوقعه من حليف وشريك مقرب”.

وفي تعليق على رد فرنسا أن السفينة المحتجزة غير مصرح لها بالصيد قال وزير البيئة البريطاني جورج أوستيس للبرلمان إن “الخطوات التي تهدد بها فرنسا لا تتوافق فيما يبدو مع اتفاق التجارة الحرة فيما بعد بريكست ومع القانون الدولي الأشمل”.

وكانت وزيرة البحار الفرنسية انيك جيراردان قالت في وقت سابق إن “السفينة احتجزت أثناء عملية تفتيش قبالة ميناء لو هافر الشمالي أمس إذ ليس مصرحاً لها بالصيد في المياه الفرنسية كما تم توجيه تحذير شفهي لسفينة ثانية”.