12 دولة أوروبية تطالب كيان الاحتلال بوقف مخططاته الاستيطانية

باريس-سانا

طالبت 12 دولة أوروبية اليوم كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف مخططاته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتراجع عن مخطط جديد لبناء نحو ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت فرانس برس عن المتحدثين باسم وزارات خارجية الدول الأوروبية قولها في بيان مشترك: “نحث الحكومة الاسرائيلية للتراجع عن قرارها بشأن الاستيطان” وأكدوا معارضتهم الحازمة لسياسة التوسع الاستيطاني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لجهود التوصل إلى حل الدولتين.

وكانت الولايات المتحدة انتقدت بشدة مبادرات الاستيطان الإسرائيلية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس “إن توسيع المستوطنات يتعارض تماما مع جهود خفض العنف وضمان التهدئة ويضر باحتمالات حل الدولتين”.

وكان الاتحاد الأوروبي طالب الاثنين الماضي كيان الاحتلال بوقف مخططاته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتراجع عن مخطط جديد لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.