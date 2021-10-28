إطلاق ورشة خياطة في دير الزور ضمن برنامج (بذور)

دير الزور-سانا

أطلقت منظمة اتحاد شبيبة الثورة اليوم برنامج “بذور” لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في دير الزور وذلك من خلال افتتاح ورشة للخياطة في الثانوية المهنية النسوية في المدينة.

وذكر رئيس المنظمة تكليفا علي عباس في تصريح لمراسل سانا أن المشروع يأتي انطلاقاً من الدور الملقى على عاتق المنظمة للاهتمام بجيل الشباب ويهدف إلى خلق فرص عمل لطلاب التعليم المهني ليكونوا منتجين كما أنه يسهم في ربط التعليم الفني والمهني بسوق العمل والإنتاج لافتا إلى أن هذا المشروع هو الأول ولن يكون الأخير حيث يتم التخطيط لافتتاح العديد من المشاريع التي تنسجم مع أهداف برنامج “بذور” الذي يعنى بتوظيف الأفكار

الإبداعية لإطلاق مشروعات إنتاجية تلبي حاجات السوق المحلية.

وأشارت مديرة الثانوية النسوية بدير الزور ليلى شوحان إلى أن المشروع يعد خطوة إيجابية تتم بالتشارك بين وزارة التربية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة ويعبر عن ربط التعليم بالإنتاج بشكل حقيقي وفعلي ورفد سوق العمل في المحافظة بإنتاج يتميز بجودة عالية وأوضحت أن منظمة اتحاد شبيبة الثورة زودت الورشة بآلات حديثة إضافة إلى كل الاحتياجات لإنتاج الملابس والستائر والاعلام.

وأشار عدد من الطالبات إلى أن المشروع يسهم في تطبيق ما يتلقونه في الثانوية من دروس نظرية وتدريبات بطريقة عملية وتطوير مهاراتهن وخبراتهن على اعتبار أن العمل في المشروع يتم بإشراف مباشر من قبل المدرسات في الثانوية كما يحقق لهن مصدر دخل يعينهن على مصاريف الدراسة.

ابراهيم الضللي