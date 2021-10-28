لماذا تزداد الرغبة بتناول الطعام شتاءً؟

موسكو-سانا

قال خبير تغذية روسي إن الرغبة بتناول الأغذية الدهنية في موسم البرد تزداد بصورة طبيعية للحفاظ على درجة حرارة الجسم، إلا أنه يجب التحكم بطعامنا والتقليل من السعرات الحرارية بمقدار 10-15 % من القيمة اليومية الاعتيادية.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن خبير التغذية الدكتور أنطون بيردوف قوله ينخفض نشاط الإنسان في الطقس البارد، كما تزداد الرغبة بتناول المزيد من الطعام، وهذا في الواقع أمر طبيعي جدا ولكن على الرغم من ذلك فمن المهم جدا السيطرة على هذه الرغبة وإلا ستكون عواقبها وخيمة.

وأضاف خبير التغذية يدرك جسم الإنسان أن موسم البرد قد حل، لذلك يبدأ بتدفئة نفسه من الداخل، ما يسرع في عملية التمثيل الغذائي وهذا ضروري للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

ونصح الخبير بأنه يجب استبدال الأطعمة غير الصحية بأطعمة مماثلة ولكنها صحية فمثلا، يمكن استبدال الخبز بوجبات خفيفة من الحبوب الكاملة، والشوكولاتة بالفواكه، ومن الضروري أن يحتوي طعامنا على 30% بروتين و30٪ دهون و40٪ كربوهيدرات.