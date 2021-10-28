الخارجية الفلسطينية تطالب بإلزام الاحتلال تنفيذ القرارات الأممية

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بإرغام الاحتلال الإسرائيلي على الانصياع لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن الاحتلال يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وأحدثها تجريفه المقبرة اليوسفية وتغيير أسماء الشوارع في القدس المحتلة وهدمه منشأة تجارية في جنين وتسليمه إخطارات بهدم منازل ومنشآت في الأغوار الشمالية والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى وغيرها من الانتهاكات التي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة لأنها تشكل ضوءاً أخضر للاحتلال للتمادي بجرائمه بحق الفلسطينيين.