صدور أسماء المقبولين بمعهدي التربية الفنية التشكيلية والتربية الموسيقية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية (مديرية الإعداد والتدريب التربوي) اليوم أسماء المقبولين في معهدي التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الموسيقية بموجب المفاضلة العامة للعام الدراسي 2021-2022.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن استلام الأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي من الطلاب المستجدين المقبولين يبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الـ 31 من تشرين الأول الجاري ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الثاني من كانون الأول 2021 داعية الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل إلى الدخول للموقع الإلكتروني للوزارة.

وكانت وزارة التربية مديرية الإعداد والتدريب التربوي أعلنت في الثامن من أيلول الماضي شروط التقدم إلى الاختبارات الفنية التي تؤهل الطلاب الناجحين فيها إلى مفاضلة معهدي (التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية) و(التربية الموسيقية) للعام الدراسي 2021-2022.

رحاب علي