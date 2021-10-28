البرازيل تسجل 433 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

برازيليا-بكين-سانا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 433 حالة وفاة و17184 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأظهرت بيانات أصدرتها الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 21752744 والوفيات 606679 حالة.

وتعد البرازيل ثالث دول العالم تضرراً بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند من حيث عدد المصابين والثانية من حيث الوفيات.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 39 إصابة جديدة فيما لم تسجل وفيات أخرى ليظل عددها الإجمالي 4636 فيما بلغ عدد إجمالي الإصابات في البر الرئيسي الصيني 96938 .