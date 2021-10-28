إيران: مزاعم مقرر حقوق الإنسان في إيران عدائية

طهران-سانا

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “سعيد خطيب زاده” مزاعم المقرر الخاص لوضع حقوق الإنسان في إيران التي تم تقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين ووصفها بـ “المغرضة والعدائية”.

وقال “زاده” في تصريح له إن تقرير المقرر الخاص مبني على نظرة انتقائية ويتضمن أهدافا مسيسة.. واصفاً المزاعم بالسخيفة والفاقدة لأي قيمة وهي مرفوضة ومستنكرة داعياً المقرر الخاص لإدانة التبعات والآثار المدمرة للإرهاب الاقتصادي الذي يمارس ضد إيران.

وأشار “زاده” إلى الراعين والحماة الأساسيين لجدول أعمال المقرر الخاص مؤكدا أن بعض هذه الدول تمارس أكبر الهجمات على الصعيد الدولي ضد إيران فيما يتعلق بحقوق الإنسان وهي ذاتها تعد من أكبر المنتهكين لحقوق الإنسان في العالم وذلك من خلال فرض حظر جائر ضد الشعب الإيراني وبيع الأسلحة المتطورة للأنظمة الإجرامية والتعاون الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وإسناد ودعم الجماعات الإرهابية.