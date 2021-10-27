مجلس الفيفا يوصي باتباع قاعدة التبديلات الخمسة بشكل دائم

زيورخ- سانا

أوصى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” المسؤول عن سن تشريعات اللعبة بالسماح لمنظمي المسابقة بإقرار إشراك الأندية خمسة تبديلات في المباراة الواحدة.

وقال مجلس الفيفا وهيئات كرة القدم والاستشارات الفنية في بيان اليوم إن قرار تنفيذ القاعدة يعود لمنظمي المسابقة.

وبدأت هذه القاعدة المؤقتة لأول مرة في أيار عام 2020 بسبب جائحة كوفيد19 للسماح للأندية باستخدام خمسة لاعبين كبدلاء في المباراة الواحدة بدلاً من ثلاثة للحفاظ على سلامة اللاعبين وسط جدول مزدحم بالمباريات.

وأيدت الهيئات اقتراحا لتعديل قوانين اللعبة لجعل الخيار دائما بعد مطالبات عدة من الاتحادات المحلية وروابط الدوري وكافة الأطراف المعنية.

وفي أيار الماضي منح الفيفا منظمي المسابقة خيار السماح للأندية باستمرار استخدام خمسة تبديلات في المباراة حتى نهاية 2022.

وكان الدوري الإنكليزي الممتاز الوحيد بين البطولات المحلية الكبرى في القارة الذي عاد إلى التبديلات الثلاثة في موسم 2020-2021 رغم إعراب بعض المدربين مثل يورغن كلوب وبيب غوارديولا عن مخاوفهم بشأن إرهاق اللاعبين.